CAN 2021 : le Sénégal enfin champion d'Afrique

Le duel Mané/Salah, a été remporté par le Lion de la Teranga, le Sénégalais a marqué avec un sang froid déconcertant son tir au but face au gardien égyptien Gabaski. Le Sénégal décroche sa première étoile dans cette Coupe d'Afrique des Nations.

Malgré une nette domination des Lions de la Teranga, les joueurs d'Aliou Cissé ont du mal devant le portier égyptien. Sadio Mané, a raté un penalty en début de match, détourné par Gabaski à la 7 minute de jeu. Après 90 minutes du temps réglementaire et 30 minutes de prolongation et un score vierge, il fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes. Le Sénégal remporte la CAN pour la première fois, aux dépens de l'Egypte avec 4 tirs à 2.

Il s'agissait de la troisième finale du Sénégal après deux premières perdues en 2002 et 2019. Les Lions de la Teranga succède à l'Algérie, qui a été éliminée lors de la phase de poules.

Palmarès de la Coupe d'Afrique des nations de football, après la victoire du Sénégal devant l'Egypte en finale de la 33e édition dimanche à Yaoundé.

1957: Egypte

1959: Egypte

1962: Ethiopie

1963: Ghana

1965: Ghana

1968: Congo Kinshasa (RD Congo)

1970: Soudan

1972: Congo Brazzaville

1974: Zaïre (RD Congo)

1976: Maroc

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Cameroun

1986: Egypte

1988: Cameroun

1990: Algérie

1992: Côte d'Ivoire

1994: Nigeria

1996: Afrique du Sud

1998: Egypte

2000: Cameroun

2002: Cameroun

2004: Tunisie

2006: Egypte

2008: Egypte

2010: Egypte

2012: Zambie

2013: Nigeria

2015: Côte d'Ivoire

2017: Cameroun

2019: Algérie

2022: Sénégal