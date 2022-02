CAN 2021 : l'euphorie de la victoire au Sénégal

La délivrance au bout de la nuit. Plusieurs milliers de supporters sénégalais ont assisté au sacre premier sacre des Lions du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021) depuis des fans zones. Et ils ont savouré comme il se doit ce succès offert par les joueurs d’Aliou Cissé.

Des supporters qui sont passés par toutes les émotions. Car avant son tir victorieux de la séance des tirs au but, Sadio Mané a manqué un premier penalty en début de match. Un raté qui n’a cependant pas entamé la confiance des supporters à la mi-temps. « La première mi-temps vient de se terminer. On a certes raté des occasions, mais je reste confiant pour la suite. On va gagner ce match », déclare un supporter sur le visage de qui se lit pourtant une grosse angoisse.

Le retour des vestiaires n’y aura rien changé. L’Egypte continue de résister face à des Lions dominateurs mais en manque d’efficacité. Un manque de réalisme qui fait augmenter la pression chez les supporters qui redoutent de revivre le scénario de 2019 (les Lions étaient battus en finale 1-0 par l’Algérie après avoir dominé toute la rencontre).

L’inquiétude s’agrandit au fil des minutes qui ont vu les Pharaons se procurer quelques occasions qui auraient pu faire mouche. Mais ni Mohamed Salah encore moins Trezeguet ne parviennent à trouver la faille. Il aura finalement fallu la séance des tirs au but (0-0, 4 tab à 5) pour enfin libérer tout le peuple sénégalais. Et comme un symbole, c’est Sadio Mané qui transforme l’ultime tir pour offrir au Sénégal sa première étoile continentale.

La soirée parfaite pour des supporters encore dans leurs nuages jusque tard dans la nuit. « On ressent beaucoup d’émotions. Nos Lions ont été injouables, ils ont été meilleurs du début à la fin. Cette coupe, ce n’est pas pour le Sénégal seulement mais pour toute l’Afrique de l’Ouest. », lance un jeune supporter submergé par l’émotion.

A côté de lui, une étudiante se laisse éclater sa joie et toute sa fierté d’avoir vécu ce premier sacre des Lions. « C’est une coupe en hommage à Pape Bouba Diop, Jules Bocandé et tous ceux qui sont disparus. Merci à la génération de 2002 qui a accompagné ces jeunes. Merci beaucoup à Aliou Cissé. Vive le Sénégal. Vive les Lions. Vive les Lions. On est fier. On est fier. On est fier d’être Sénégalais. On est fier aujourd’hui », se réjouit-elle.

Ce trophée est le premier remporté par le Sénégal dans cette Coupe d’Afrique des nations. Il aura fallu attendre la troisième finale pour voir enfin la première nation africaine au classement de la FIFA soulever la coupe. L’Egypte, quant à elle, devra encore patienter pour glaner sa huitième couronne. Pour rappelle, les deux pays s’affronteront en barrages de la Coupe du monde 2022. Ce sera en mars prochain (aller le 26 au Caire et retour le 29 à Thiès à un peu plus d’une cinquantaine de kilomètres de Dakar