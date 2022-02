Kenya : l’hôtel qui a reçu la reine Elizabeth II ferme ses portes

Situé dans un parc au nord de Nairobi, le Treetops hotel est un lodge construit entièrement en bois, d’où il était possible jusqu’à récemment de voir passer éléphants et autres animaux sauvages. Mais la pandémie de Covid-19 a eu raison de ce lieu mythique qui a dû fermer définitivement faute de moyens. L’hôtel est pourtant chargé d’histoire, il a notamment accueilli Élizabeth II avant qu’elle ne devienne reine.

"Après le COVID-19, nous avons dû fermer la plupart des entreprises et la plupart de nos employés ont perdu leur emploi. Et ils sont allés chercher ailleurs de quoi subvenir à leurs besoins. Les clients qui venaient ici étaient très peu nombreux et ils ne pouvaient pas supporter le coût du lodge, alors les directeurs ont décidé de fermer l'hôtel", explique Amos Ndegwa, guide touristique.

En février 1952, la princesse Élizabeth séjournait ici avec son époux lorsqu’elle apprit la mort de son père. Quelques mois plus tard, elle devenait Élisabeth II, reine d’Angleterre. De nombreux Kényans, conscients du potentiel touristique de ce lieu mythique, ne veulent pas que l’histoire du Treetops lounge s’arrête là.

"Le Treetops lounge n'aurait pas dû fermer. Ils devraient voir comment faire de cet endroit un lieu touristique. Et vous savez que les gens venaient du Royaume-Uni juste pour voir l’endroit la reine avait passé la nuit avant de devenir la reine", explique John Kamata, qui habite à Nairobi.

Le Royaume-Uni se prépare à marquer les 70 ans de l'accession au trône de la reine Elizabeth II dans quelques jours. Et pour l'hôtel où elle a passé sa dernière nuit en tant que princesse au Kenya, une page se tourne définitivement.