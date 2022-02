Rwanda-Ouganda : la réouverture de la frontière perturbée

Le Rwanda et l'Ouganda rouvrent leur frontière commune, p**rès de trois ans après sa soudaine fermeture, le principal poste de Gatuna (appelé Katuna en Ouganda) a officiellement rouvert ses portes à 00 minuit le 31 janvier 2022.**

C’est après une rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le fils du président ougandais Yowweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba que l’annonce avait été faite.

Un premier pas vers la normalisation des relations entre les deux pays en tension depuis plusieurs années.

_"Tout est génial, nous remercions le Seigneur que la frontière soit rouverte. C'est vraiment bien qu'elle ait été rouverte et nous en sommes heureux." s'est réjoui _Kassim, un chauffeur de camion kényan.

Lors de la fermeture de la frontière en février 2019, le commerce s’est effondré. Une situation exacerbée par la crise de la Covid-19.

Avant cela, les exportations ougandaises de ciment et de denrées alimentaires vers le Rwanda, ont totalisé 211 millions de dollars en 2018, le Rwanda exportait pour 13 millions de dollars de marchandises vers l’Ouganda cette année-là.

_"Nous perdions beaucoup de notre argent, parce que nous ne pouvions pas traverser la frontière. Parfois, lorsque vous vouliez acheter quelque chose, vous deviez le faire par le biais de l'argent mobile, [...]. Maintenant, nous sommes heureux que le problème ait été résolu." a déclaré _Jean Marie Vianney Murwanashyaka, Rwandais ayant vécu en Ouganda.

Une réouverture bienvenue qui a toutefois rencontré quelques soucis pendant la nuit, liés aux restrictions de la Covid-19 différentes dans chaque pays. Au poste frontalier de Gatuna, des Rwandais se sont plaints de ne pas être autorisés à traverser par exemple, et des retards ont été signalés du côté ougandais.

Les responsables de la santé rwandais et ougandais travaillent sur des protocoles Covid communs permettant à tous de traverser des deux côtés a déclaré la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo.

Les camions, les citoyens rwandais/les résidents de retour au pays traversent vers le Rwanda à Gatuna comme aux autres points frontaliers, conformément aux protocoles Covid de l'EAC.

Proches dans leur lutte pour le pouvoir dans les années 80 et 90, les présidents Museveni et Kagame ont développé progressivement des relations plus hostiles..

Le Rwanda a accusé l'Ouganda d'enlever ses citoyens et de soutenir les rebelles cherchant à renverser Kagame tandis que l'Ouganda a à son tour accusé le Rwanda d'espionnage ainsi que d'avoir tué deux hommes lors d'une incursion en territoire ougandais en 2019.