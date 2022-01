Réouverture de la principale frontière entre le Rwanda et l'Ouganda

Le rapprochement se confirme entre le Rwanda et l'Ouganda avec la réouverture ce lundi du principal poste-frontière de Gatuna-Katuna. Réouverture des frontières entre le Rwanda et l'Ouganda

C'est la fin d'un interminable épisode qui aura duré trois ans entre les deux pays Le Rwanda avait fermé sa frontière avec l'Ouganda afin de protester contre le traitement de ses ressortissants par le gouvernement de Kampala.

Les deux camps s'étaient retrouvés le 22 janvier dernier à Kigali où le président Paul Kagame avait ainsi pu rencontrer l'un des proches collaborateurs du président Museveni. Cinq jours plus tard, le gouvernement rwandais annonçait la réouverture de sa principale frontière avec l'Ouganda dans le cadre des efforts visant à restaurer les liens bilatéraux.

Le Rwanda et l'Ouganda entendent désormais travailler main dans la main pour faciliter la circulation entre les deux pays malgré une situation rendue complexe par la pandémie de Covid-19.

Une bonne nouvelle pour la CAE

La Communauté des pays d'Afrique de l'Est (CAE) s'est félicitée du rapprochement des deux voisins : " La réouverture de cette route commerciale stratégique est conforme aux dispositions du protocole du marché commun de la CAE et devrait accélérer le développement économique et social des États partenaires en relançant la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et de la main-d'œuvre " a déclaré le secrétaire général de la CAE, Peter Mathuki.

La reprise des échanges entre le Rwanda et l'Ouganda devrait aussi favoriser la paix et la sécurité dans la région : " Cette décision reflète l'engagement profond et la bonne volonté des chefs d'État de la CAE d'élargir et d'approfondir la coopération au sein du bloc, en particulier au moment où la Communauté s'élargit avec l'entrée prévue de la République démocratique du Congo " a précisé Peter Mathuki.