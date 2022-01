CAN 2021 : Sadio Mané remis de son choc avec le gardien capverdien

Plus de peur que de mal pour Sadio Mané. Le choc tête contre tête avec le gardien du Cap-Vert a été très violent et a sonné l’attaquant sénégalais, mais tout est rentré dans l’ordre à présent. Son médecin l’assure et le joueur l’a confirmé sur son compte Instagram.

Après ce choc frontal, Sadio Mané avait été pris de vertiges et avait été finalement remplacé par Bamba Dieng. La sortie non maîtrisée du Capverdien, mis KO également, a valu une exclusion, après consultation de la VAR (57e).

Le Sénégal s'est difficilement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) . Les Lions de la Téranga ont éliminé les Requins-bleus capverdiens 2 à 1.

Les Sénégalais croiseront la route du Mali ou de la Guinée équatoriale dimanche.

Sadio Mané participera-t-il à ce quart de finale ? Aucune information n'a pour l'heure filtré. Le joueur de Liverpool reste sous surveillance médicale pour encore quelques jours.