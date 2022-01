CAN 2021 : Steven Caulker, le coup de cœur des Leone Stars

Il a porté les couleurs de l’Angleterre une seule fois, en 2012 contre la Suède. Dix ans plus tard, Steven Caulker, l’ancien défenseur de Tottenham et Liverpool, arbore fièrement les couleurs de la Sierra Leone de retour à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après 26 ans d’absence.

"La Sierra Leone m'a gentiment offert l'opportunité de venir jouer dans ce tournoi. Je représente ce pays d'où mon grand-père est originaire (…) je n'ai jamais abandonné dans les moments difficiles de ma vie et je crois que c’est pareil pour la Sierra Leone. Je pense donc que c'est un bon ajustement et jusqu'à présent, tout va bien. J'aime être ici, j'aime faire partie de cette équipe", raconte le défenseur des Leone Stars.

Steven Caulker aimerait aussi que la CAN soit considérée à sa juste valeur par les ligues européennes encore trop réticentes à libérer les joueurs internationaux pour cette compétition en règle générale et d’autant plus cette année en raison de la pandémie de Covid-19.

"C’est une forme de racisme. Ma vision des choses, c’est que les clubs veulent que leurs meilleurs joueurs soient disponibles tout le temps. Si vous prenez la Coupe du monde, les joueurs n'ont plus de championnat à disputer à ce moment-là et on les laisse plus facilement rejoindre leur sélection. Mais la CAN se déroule en janvier, une période chargée en Europe. Je pense que les clubs veulent évidemment garder leurs joueurs. Je dirais qu'il y a un certain manque de respect", exprime le joueur.

La vie de Steven Caulker ne s’articule pas seulement autour du foot. Après des années difficiles, il a retrouvé le goût de vivre en renforçant les liens avec le pays de son grand-père. Il y a notamment aidé pendant la pandémie d’Ebola et a ouvert une école à Kambia.

"Pour moi, c'est la partie la plus importante : l'héritage que je peux laisser, construire des écoles en Sierra Leone, soutenir des projets caritatifs dans le monde entier. Pour moi, c'est l'une des choses les plus riches que je puisse faire, car je me sens bien en le faisant. C'est formidable de voir la réaction des enfants lorsque je leur présente des ballons de football. La notoriété et l'argent que procure le football m’offrent cette plateforme. Ça me rend heureux et j'espère construire encore beaucoup d'autres écoles dans l’avenir", assure Steven Caulker.

Avant cela, il a rendez-vous sur le terrain avec les Leone Stars le 20 janvier face à la Guinée équatoriale.