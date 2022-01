CAN 2021 : l'Algérie chute au plus mauvais moment

La Guinée Equatoriale a réussi dimanche l'un des plus gros exploits de cette CAN 2021 en faisant tomber l'Algérie, championne d'Afrique en titre et surtout invaincue depuis 35 matches.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Esteban Obiang, à 20 minutes du coup de sifflet final et au plus fort de la domination algérienne.

Perturbés par la pelouse catastrophique du stade Japoma de Douala, les Fennecs de Djamel Belmadi peuvent nourrir de sérieux regrets :

La Côte d'Ivoire reste en tête du groupe à l'issue de cette deuxième journée malgré le match nul concédé face à la modeste Sierra Leone (2-2).

Les buts de Sébastien Haller et Wilfried Zaha avaient parfaitement lancé les Eléphants mais c'était sans compter sur la résilience des Leone Stars. Ils arrachent le nul au bout des arrêts de jeu.

Une qualification de la Sierra Leone serait historique et se jouera jeudi face aux Equato-Guinéens. L'Algérie est au bord de l'élimination et devra absolument battre les Ivoiriens pour espérer défendre son titre.