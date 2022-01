CAN 2021 : euphorie au Sierra Leone après le nul contre la Côte d'Ivoire

L'atmosphère en Sierra Leone est très animée, tout le monde est excité, les gens jubilent pour le match nul, 2-2 qui a avait opposé les leones stars aux Éléphants de Côte d'Ivoire explique notre correspondant à Freetown Eric Kawa.

Ce nul signifie beaucoup pour les Sierra-Léonais, car c'est un exploit 25 ans après le retour en Coupe d'Afrique des Nations. Le fait d'avoir marqué le premier but de la CAN cette année a été très important, Musa Tombo Noah a également marqué un but et Alhaji Kamara a marqué le deuxième but. Les sierra-léonais sont très excités et ils ont vraiment hâte de voir la Sierra Leone passer aux huitièmes de finale.

La fête s'est poursuivie dans les rues de la capitale Freetown, les Sierra-léonais ont célébré cet exploit d'avoir arraché un nul face aux Éléphants de Côte d'Ivoire.

La Sierra Leone a égalisé dans le temps additionnel pour arracher le match nul 2-2 contre la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations à Douala.

Les Éléphants étaient en roue libre, mais une erreur étonnante de Badra Sangare a permis à Alhadji Kamara de marquer. Le gardien Sangaré a raté une tête en retrait et n'a pu qu'assister, impuissant, au but de Kamara qui a permis aux Leone Stars d'obtenir un deuxième match nul consécutif dans le Groupe E.

Ce match nul signifie que les deux équipes ont toutes les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. La Sierra Leone compte deux points en deux matches, tandis que les Ivoiriens sont en tête du groupe avec quatre points.

Cependant, les Éléphants auront fort à faire jeudi prochain du travail face aux champions en titre l'Algérie.

La Sierra Leone, après avoir tenu en échec les Algériens lors de la première journée (0-0), vient s'inviter dans la course aux 1/8es de finale. Pour son dernier match, les Leones stars affronteront la Guinée-Équatoriale.