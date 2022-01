USA : l'héritage de Mohamed Ali raconté par ses proches

Mohammed Ali aurait eu 80 ans le 17 janvier. À l'approche de ce qui aurait été son anniversaire, des proches et membres de sa famille se remémorent sa vie, mais surtout son héritage de légende de la boxe, et sa personnalité engagée.

"Si je devais parler de son héritage, je pense qu'il s'agit davantage de justice sociale, d'inclusion, d'essayer de rassembler les gens", explique John Ramsey, son ami. "Et c'est rare, même pour les leaders mondiaux. Muhammad ne s'est pas contenté de parler, il a joint le geste à la parole tous les jours. Si je devais dire, Mohamed était ce que tout le monde aspire à être".

Pour sa fille Hana, son père a toujours été un exemple de charité et de gentillesse, que ce soit avec ses proches ou avec ses fans.

"Je pense que ce qui reste plus que tout pour les gens qui l'étudient, l'aiment, l'admirent ou le connaissent, c'est vraiment qui il était en tant qu'être humain, c'est son cœur. C'est le fait qu'il était le champion du peuple", continue-t-elle.

"On entend tout le temps des histoires sur ces légendes et ces héros, mais mon père était si réel. Vous pouviez littéralement vous approcher de lui et le toucher, le serrer et l'embrasser. Et vous verrez des photos de lui où il sera en train d'embrasser des gens, vous penserez que c'est sa famille, mais ce sont des étrangers dans la rue.

Il aimait sincèrement les gens, il avait besoin d'eux comme il avait besoin de l'air pour respirer. Ils font partie de son héritage, ils font partie de ce qui l'a rendu grand, il n'y aurait pas eu de père, pas d'héritage, rien. Rien de tout cela n'aurait eu de sens pour lui s'il n'avait pas pu interagir avec les gens de tous les jours comme il aimait le faire."

Mohamed Ali, triple champion du monde poids lourd, était l'une des figures sportives les plus importantes du 20e siècle.