Ethiopie : Abiy Ahmed appelle à la réconciliation

De la guerre à la paix. Dans son message annuel à la nation, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé à une réconciliation nationale. Les Éthiopiens se préparent à célébrer Noel ce samedi 08 janvier, mais avec les combats dans la région du Tigré, des millions d’entre eux n’ont pas le cœur à la fête.

Ce message de réconciliation intervient alors que le conflit au Tigré a pris un tournant décisif. Les rebelles, qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, et qui affirmaient n’être qu’à quelques kilomètres de la capitale Addis Abeba, ont annoncé il y a quelques semaines s'être repliés au Tigré. Pourtant, jusqu'ici, le TPLF refusait de se retirer de ces deux régions, comme le réclamait le gouvernement éthiopien pour pouvoir débuter des négociations.

Le conflit qui dure depuis un peu plus d’un an a fait plusieurs milliers de morts, et plus de deux millions de déplacés selon l'ONU, qui a donné son feu vert à un mécanisme international d'enquête sur les exactions commises dans le pays.

Aucun camion d'aide humanitaire n'est arrivé au Tigré depuis le 14 décembre et certains poids lourds qui étaient en attente pour entrer dans la région auraient été pillés selon l’ONU, alors que des centaines de milliers de personnes vivraient dans des conditions proches de la famine.