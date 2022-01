Nigeria : près de 100 otages libérés dans le nord-ouest

Près de 100 personnes, enlevées par les groupes armés dans le nord-ouest du Nigeria, ces deux derniers mois ont pu être délivrés par la police de Zamfara.

Suite à leur libération, les victimes ont été emmenées à Gusau dans la capitale de Zamfara. Cette opération intervient quelques jours après la libération de 21 écoliers par les forces de sécurité. La police a précisé que les otages avaient été sauvés sans condition lundi, au cours d'une opération de sécurité dans les camps des groupes armés qui se situent dans les villages isolés du nord-ouest et le centre du pays.

Ces victimes avaient pour la plupart été enlevées près de chez eux ou le long des routes dans les états de Zamfara et Sokoto. Ces derniers mois, les bandits ont enlevé de plus en plus de voyageurs sur les grands axes routiers et ciblent davantage les écoles pour kidnapper les élèves. Pour échapper aux autorités, les bandits établissent des camps dans la forêt de Rugu, à cheval sur les Etats de Zamfara, Kaduna, Katsina et Niger. Pour mettre un terme aux pratiques des hommes armés, les autorités multiplient les amnisties, les opérations militaires et n'hésitent pas à couper les réseaux mobiles.