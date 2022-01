"un jour triste pour la démocratie sud-africaine'' Patricia de Lille

C'est un jour, triste pour la démocratie sud-africaine, a lâché l'ancienne maire de la ville du Cap devant les ravages causés par un incendie ce dimanche dans le parlement.

Une partie du toit du Parlement sud-africain s'est effondré. Le feu a démarré vers 05 h 00 heure locale dans l'aile la plus ancienne de l'édifice achevée en 1884, aux salles recouvertes de bois précieux et où siégeaient auparavant les parlementaires.

_Le feu est actuellement dans les chambres de l'Assemblée nationale, où nous sommes également occupés à le contenir. C'est, un jour, très triste pour notre démocratie, car le Parlement est le foyer de notre démocratie a souligné _l'ancienne maire du Cap et actuelle ministre Patricia de Lille.

Le feu s'est ensuite propagé dans les parties les plus récentes aujourd'hui en service. Aucune victime n'a été signalée mais le bâtiment historique qui abrite une précieuse collection de livres et la copie originale du premier hymne national en Afrikaans, "Die Stem Suid-Afrika" (La voix de l'Afrique du Sud) chanté pendant l'apartheid, est déjà gravement endommagé.

Les secours redoutent que le feu ne continue à se propager rapidement dans ces vieilles salles ornées de riches tapis et rideaux. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, des enquêteurs sont sur place. Le bâtiment avait déjà été victime d'un incendie rapidement circonscrit en mars, parti également de ses ailes les plus anciennes. Les parties annexes récentes ont été construites dans les années 1920 et 1980.