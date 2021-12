Afrique du Sud : hommage à la Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation

Alors que ses funérailles auront lieu samedi, la mémoire de Desmond Tutu est honorée depuis l’annonce de son décès dimanche, à 90 ans. Jeudi, au Cap, La Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation a ouvert ses locaux à diverses personnalités, venues saluer celui que des sud-africains considèrent comme ''la conscience morale du pays''.

" En donnant une voix aux exclus et aux persécutés, il est devenu un symbole de justice et de réconciliation, il nous rappelle notre humanité et notre spiritualité communes. J'ai pu constater de visu combien sa personnalité mystique, sa bonne humeur et son optimisme inspirent l'espoir et le changement.’’, a déclaré Mary Robinson, ex-présidente irlandaise.

Alors que Mandla Mandela, petit-fils de feu Nelson Mandela, a expliqué que

"Pendant des décennies, Desmond Tutu a été le visage courageux de notre défiance et, dans la liberté, il était la conscience, l'âme et la boussole morale de notre société."

Samedi, son corps sera incinéré conformément à sa volonté avant l’inhumation de ses cendres. Depuis jeudi, son cercueil est exposé à la cathédrale anglicane Saint-Georges du Cap ou le public lui rend un hommage digne de son rang.

Fondée en 2013, la Fondation pour l'héritage de Desmond et Leah Tutu représente l'un des leaders les plus emblématiques du monde, et son épouse de toujours. But de l’organisation, s'assurer que leur courage intransigeant soit célébré, communiqué et conservé pour la postérité.