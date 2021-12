Afrique du Sud : mémorial musical au Cap pour Desmond Tutu

Un mémorial musical haut en couleurs pour Desmond Tutu, premier archevêque anglican noir a été organisé ce mercredi à l'hôtel de ville du Cap.

La famille de l'archevêque, des politiciens et des centaines de personnes ont assisté au service interconfessionnel organisé en son honneur. La dépouille de l'icone anti-apartheid, décédé le week-end dernier à l'âge de 90 ans, sera exposé pendant deux jours avant ses funérailles le 1er janvier.

Après son incinération ses cendres seront placées dans la cathédrale Saint-Georges, son ancienne paroisse

Initialement la mise en bière ne devait ne durer qu'un seul jour, le vendredi, mais a été prolongée jusqu'à jeudi "pour accueillir davantage de personnes en deuil", ont déclaré l'Archbishop Tutu IP Trust et la Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation.

Le corps de Tutu reposera dans la cathédrale Saint-Georges, dans son ancienne paroisse du Cap. Son corps sera incinéré après les funérailles et ses cendres seront ensuite placées dans la cathédrale. L'archevêque du Cap, M. Thabo Makgoba, a déclaré que la participation à la cérémonie d'adieu de samedi devait être limitée à 100 personnes en raison des restrictions imposées par les mesures anti-coronavirus.

Les hommages des dirigeants du monde entier ont afflué après l'annonce de la mort de Tutu, dimanche. En Afrique du Sud, beaucoup pleurent profondément la disparition du dernier grand héros de la lutte anti-apartheid.

Pendant des années, Tutu a été l'emblème visible de la lutte contre la domination de la minorité blanche, alors que Nelson Mandela et d'autres leaders étaient derrière les barreaux. Il se distinguait par une foi ardente, un humour sans faille et une volonté inébranlable de dénoncer l'injustice, avant et après l'apartheid.

Le drapeau national sud-africain est en berne depuis lundi, tandis que l'hôtel de ville du Cap et la célèbre Table Mountain sont illuminés en violet, couleur de la robe de Tutu. Depuis lundi, les cloches de la cathédrale du Cap sonnent pendant 10 minutes à midi pour marquer le début de ce que l'église espère être un moment de réflexion sur les actes de Tutu par ceux qui entendent le son. Des services religieux sont organisés dans tout le pays en son honneur.