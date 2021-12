Le cercueil de Desmond Tutu exposé à la cathédrale Saint-Georges du Cap

Le corps sans vie de Desmond Tutu, décédé à l'âge de 90 ans, est arrivé jeudi à la cathédrale Saint –Georges du Cap. C’est son successeur à la tête de cette cathédrale, Thabo Makgoba qui a reçu le cercueil de l’archevêque émérite porté par six prêtres en chasuble.

C’est dans ce temple de l'Église anglicane, que l’icône de la lutte anti-apartheid aura droit aux hommages de ses compatriotes.

‘’ Nous nous étions préparés à vivre cet événement, le décès de l'archevêque émérite Desmond Mpilo Tutu. On l'attendait depuis environ six ans et il y avait ce que l'archevêque Thabo Makgoba, appelait le "plan Mpilo". Toute la logistique qui a conduit à ce qui allait se passer samedi ici’’, explique le Père Michael Weeder, doyen de la cathédrale St George.

Et d’ajouter : "C'est donc sa cathédrale et il l'a embrassée comme telle. Tout au long de son mandat, et au-delà de ses années de retraite jusqu'à il y a environ six ans, si ce n'est quatre ans, il présidait et célébrait chaque vendredi, à de rares exceptions près, l'eucharistie de 7 h 15 le vendredi matin... C'est un lieu qui est richement imprégné de sa présence".

C’est aussi dans cette cathédrale que seront enterrées le 1er janvier les cendres de l’icône de la lutte anti-apartheid.