Afrique du Sud : la famille de Desmond Tutu unie dans le deuil

La fille du défunt archevêque sud-africain Desmond Tutu a déclaré mardi que sa mort "n'a pas complètement sombré" alors que le monde continue de pleurer le lauréat du prix Nobel de la paix.

"Nous ressentons l'amour et le soutien des gens dans tout le pays et dans le monde entier", a déclaré Nontombi Tutu à l'extérieur de la maison de la famille Tutu, dans la banlieue de Milnerton, au Cap.

Elle a ajouté que les membres de la famille rentraient chez eux pour se soutenir mutuellement, et en particulier sa mère Leah Tutu. Pendant cette semaine deuil déclaré par le président Ramaphosa les proches du défunt se sont regroupés au domicile familiale pour se soutenir mutuellement.

"Dans un moment comme celui-ci, il y a des moments où nous rions et partageons des histoires, et il y a des moments où nous pleurons en acceptant la vie sans papa. C'est l'espace luminal dans lequel nous nous trouvons, il ne nous a pas tout à fait quittés, et pourtant il n'est plus la n'est-ce pas ? " a t-elle ajouté.

Desmond Tutu est décédé dimanche à l'âge de 90 ans, paisiblement, à l'Oasis Frail Care Center de Cape Town, a indiqué sa confiance. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2015 après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 1997.

Le religieux anti-apartheid aura droit à des funérailles d'État de catégorie 1 avec des caractéristiques religieuses, qui auront lieu le jour de l'an.