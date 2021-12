CAN 2021 : les champions avec Brahimi

Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi a dévoilé vendredi une liste de 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier-6 février), l'attaquant Yacine Brahimi y faisant son grand retour après s'être illustré avec la sélection bis qui vient de remporter la Coupe arabe au Qatar.

Brahimi, dont la dernière sélection avec les A remonte à novembre 2020, complète une armada offensive impressionnante emmenée par l'attaquant de Manchester City Riyad Mahrez aux côtés des indéboulonnables Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, auteur de l'unique but qui avait offert la dernière CAN aux Fennecs en 2019 aux dépens du Sénégal.

Le sélectionneur s'appuie sur la même ossature qui cumule les succès depuis trois ans et surtout ne perd plus. L'équipe nationale pourrait battre le record du monde d'invincibilité pendant la compétition.

15 joueurs présents dans la liste avaient été sacrés champions d'Afrique en Egypte. 12 des vainqueurs de la coupe arabe la semaine dernière sont reconduits.

La liste :

Gardiens : Raïs M'Bolhi (Al-Ittifaq/KSA), Alexandre Oukidja (FC Metz/FRA), Mustapha Zeghba (Damac FC/KSA)

Défenseurs : Ramy Bensebaïni (Monchengladbach/GER), Djamel Benlamri (Qatar SC/QAT), Youcef Atal (OGC Nice/FRA), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/BEL), Aïssa Mandi (Villarreal/ESP), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/TUN), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa/QAT), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/TUN), Houcine Benayada (ES Sahel/TUN), Lyes Chetti (ES Tunis/TUN)

Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/ITA), Adam Zorgane (SC Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente FC/NED), Sofiane Feghouli (Galatasaray/TUR), Haris Belkebla (Stade Brestois/FRA), Sofiane Bendebka (Al Fateh FC/KSA)

Attaquants : Farid Boulaya (FC Metz/FRA), Islam Slimani (Olympique lyonnais/FRA), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/QAT), Riyad Mahrez (Manchester City/ENG), Youcef Belaïli (sans club), Saïd Benrahma (West Ham/ENG), Adem Ounas (SSC Naples/ITA), Mohamed El-Amine Amoura (FC Lugano/SUI), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/QAT)

L'Algérie affrontera la Sierra Leone, la Guinée Équatoriale et la Côte d'Ivoire, qu'elle avait battue en quart en 2019, dans le choc du groupe E.