CAN 2021 : l'Éthiopie, première équipe à fouler le sol camerounais

L’Éthiopie est la première des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2021 à fouler le sol camerounais ce 26 décembre 2021. C’est un groupe au complet accompagné des représentants de la délégation accueillis à l’aéroport international de Yaoundé par les autorités.

Pour le Chef de la délégation, il fallait prendre les devants afin de s’acclimater et de se trouver une place auprès du public camerounais.

« Oui en effet on devrait arriver tôt afin de bien nous préparer et de nous acclimater au Cameroun, surtout avec le climat et la météo d’ici, surtout on a voulu faire quelque chose de diffèrent avec notre équipe ».

Le coach quant à lui pourra compter sur un effectif entièrement local qui évolue au pays à l’exception de Bekelé qui joue en Egypte et Kassim qui joue en Algérie.

« C’est vrai c’est trop tôt cette arrivée au Cameroun mais pas très tôt pour une préparation, car vous le savez certaines équipes ont commencé leur préparation voir un ou deux jours avant, on est là, donc on va commencer nos séances d’entrainement aujourd’hui ».

Un bloc très soudé qui évolue dans un championnat local bien organisé, pourtant dans un pays en proie à la guerre au Tigré.

« C’est une jeune équipe, la plupart joue à la maison dans le championnat local, on a deux joueurs qui évoluent à l’extérieur. Donc si on a de jeunes joueurs cela montre qu’il y aura de l’énergie, il y a de la motivation pour jouer et je crois que c’est le plus important »

Après la séance des tests Covid, l’équipe a pris ses quartiers dans un hôtel de la capitale avant de rejoindre sa première séance d’entrainement.

En rappel, l’Ethiopie sera face à l’Egypte, le Nigeria et la Guinée Bissau dans la poule qui évolue à Garoua.