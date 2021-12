Soudan du Sud : Abul Oyay Deng, une artiste engagée pour les femmes

Abul Oyay Deng est une artiste soudanaise. Depuis son plus jeune âge, la jeune femme qui passe des heures dans son atelier, est passionnée par l’art. Pas seulement le sien, car elle s’engage aussi en faveur d’autres jeunes artistes, surtout des jeunes femmes peintres comme elle.

“Ce qui est intéressant avec l'art, c'est que c'est un processus. Donc, ce n'est pas comme si un jour, je me réveillais et que je devenais artiste. Mon père m'a encouragé à faire quelque chose de plus général comme monter une entreprise, donc j'ai fini par faire des affaires, mais aussi, d'un autre côté, c'est la même personne qui m'encourage toujours à peindre. Il me dit ", c'est un talent, mais aussi un parcours", donc je pense que la personne qui m'a vraiment beaucoup encouragé, c'est lui. Comme chaque fois qu'il voyageait, il venait avec des pinceaux et de la peinture et des choses comme ça et j'apprécie ça”, explique la jeune femme.

Née en Ethiopie à la fin des années 80, Abul est arrivée au Soudan du Sud avec sa grand-mère qui a été une grande influence, dans sa vie et dans son art. Ce qui explique pourquoi les femmes sont un élément central dans ses œuvres.

“J'ai été élevé par des femmes, surtout en grandissant, bien sûr, nous connaissons l'histoire du Soudan du Sud. Tous les hommes étaient sur le champ de bataille. Donc, à l'époque, mon père n'était jamais avec nous. C'est une chose inconsciente. J'ai été élevé par des femmes très fortes.”