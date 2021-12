Tunisie : les Journées Théâtrales de Carthage illuminent la capitale

Apres le report de l'édition 2020 en raison de la pandémie, les Journées Théâtrales de Carthage, l'un des plus importants festivals de théâtre du continent, ont fêté leur retour du 4 au 12 décembre.

14 spectacles étaient en compétition et une cinquantaine d'autres étaient programmés dans une douzaine de théâtres de la capitale tunisienne. Parmi les belles découvertes figure un spectacle ivoirien : joué sur la scène du théâtre Municipal de Tunis par le ballet des femmes Agni, ilraconte une cérémonie de guérison des Komians.

Autre petit trésor de ces journées théâtrales de Carthage, le spectacle GPS, porté par la troupe du Théâtre National Algérien, qui a reçu le prix de la mise en scène et le prix du meilleur rôle masculin. Une consécration pour son metteur en scène Mohamed Cherchel qui signe ici une satire sur la liberté dans la société moderne : " Mon spectacle parle de la société du contrôle et le GPS incarne ça. C'est l'outil par excellence de l'orientation. Tous les êtres humains sont orientés et ne sont donc pas libres."

La scène algérienne et tunisienne à l'honneur

Le spectacle GPS n'a pas seulement touché la critique, il a également séduit le grand public : "Ce spectacle prouve que la scène théâtrale algérienne progresse et on peut dire un grand merci aux Journées Théâtrales de Carthage d’avoir programmé ce spectacle", se félicite Ali Ennaceu**r**, un étudiant en art scénique.

Au rayon des belles surprises, on retrouve aussi un spectacle tunisien_._ "Cauchemar de Einstein" propose un mélange de grotesque et de comique servi par une mis en scène audacieuse et innovante. Dans cette pièce, la comédienne et danseuse Amel Laouini joue le rôle de Maryline Monroe et voue une passion débordante pour le célèbre physicien.

"Après la pandémie, cela fait un bien énorme de retrouver la scène, se réjouit Amel Laouini. Il s'est passé deux ans sans que l'on puisse exercer notre métier et présenter de nouvelles œuvres au public. C'est grâce à ce genre de rendez-vous que l'on peut se produire et rencontrer les gens. C'est un grand bonheur que cela redémarre après ces deux années difficiles."