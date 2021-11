Wizkid parmi les 8 artistes africains nommés aux Grammy Awards

Huit musiciens africains ont reçu des nominations pour les Grammy Awards 2022, qui devraient avoir lieu à Los Angeles le lundi 31 janvier : Wizkid, Burna Boy, Tems, Femi Kuti, Made Kuti, Angélique Kidjo, Rocky Dawuni et Black Coffee.

L'Académie nationale des arts et des sciences de l'enregistrement a annoncé mardi les nominations dans chacune des 86 catégories de la 64e édition. La star nigériane Wizkid est nommée dans la catégorie du Meilleur album de musiques du monde pour Made in Lagos (Deluxe).

Dans cette catégorie, Wizkid est en compétition avec la star ghanéenne du reggae Rocky Dawuni avec son album Voice of Bunbon' Vol.1.

On trouve également dans cette catégorie la chanteuse et compositrice Angélique Kidjo, pour son album "Mother Nature". Le Béninoise figure souvent sur la liste des nominations aux Grammy Awards. Femi et Made Kuti avec "Legacy +" figurent aussi sur cette liste.

Wizkid est en outre nommé dans la catégorie Meilleure performance de musiques du monde pour "Essence", avec la chanteuse Tems. Le Nigérian Burna Boy figure en bonne place dans cette catégorie pour sa collaboration avec Angelique Kidjo.

Le titre "Pa Pa Pa" de Femi Kuti a également été retenu dans cette catégorie.

"SBCNCLSY" de Black Coffee a également obtenu une place dans la catégorie du meilleur album de danse.