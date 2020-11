Plusieurs artistes africains nommés aux Grammy Awards 2021

Les nominations pour la 63ème édition des Grammy Awards ont été révélées par la star nigériane Yemi Alade.

À l’image de cette année riche en variétés musicales, de nombreux artistes africains ont confirmé leur place sur la scène musicale internationale.

C’est notamment le cas des nigérians Burnaboy et Wizkid.

Le récent album de Burnaboy, Twice As Tall, a été nommé dans la catégorie du meilleur album de musique mondiale. Tandis que Wizkid est nommé aux côtés de la diva Beyoncé, pour le clip de leur duo Brown skin girl dans la catégorie du meilleur clip vidéo.

La star Beyonce n’est pas en reste cette année puisqu’elle est nommée dans neuf catégories grâce a son album Black parade.

Pour être éligibles aux prix 2021, les albums et les chansons doivent avoir été publiés entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. Et cette fois, il y a eu quelques modifications dans les catégories et les règles : le meilleur album contemporain urbain a été renommé meilleur album R&B progressif ; la meilleure performance rap/chanson est maintenant la meilleure performance de rap mélodique

La cérémonie sera présentée par le comédien sud-africain et présentateur de l'émission populaire The Daily Show, Trevor Noah.

Les Grammy Awards 2021 se tiendront le 31 janvier 2021 au Staples Center de Los Angeles.