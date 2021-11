Israël : rassemblement d'Ethiopiens inquiets du conflit au Tigré

À Jérusalem, devant le bureau du Premier ministre, des dizaines d'éthiopiens-israéliens se sont rassemblés pour demander le sauvetage de leurs proches restés en Ethiopie. Depuis près d'un an, le conflit du Tigré secoue le pays et a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et déplacé des millions d'autres.

L'envoyé spécial de l'Union Africaine pour la Corne de l'Afrique Olusegun Obasanjo garde espoir sur un dialogue entre les deux camps, mais a averti dans un communiqué que "de tels pourparlers ne peuvent aboutir" sans un cessez-le-feu immédiat.

Déclaration sur les perspectives de paix en Ethiopie par Olusegun Obasanjo Haut représentant du Président de la CUA pour la Corne de l'Afrique

Jeudi, l'Ethiopie a fixé ses conditions, comprenant l'arrêt des attaques, le retrait des troupes tigréennes et la reconnaissance de la légitimité du gouvernement. Le Front de libération du peuple du Tigré demande quant à lui que l'aide soit autorisée à entrer dans la région.