Qatar 2022 : le Burkina Faso tient sa finale !

Alors que l'Egypte a obtenu son ticket pour les barrage de la zone Afrique, les Etalons burkinabè ont arraché le droit de disputer une finale mardi contre l'Algérie.

Les hommes de Kamou Malo auraient pu arracher la victoire vendredi sur la pelouse du Grand stade de Marrakech mais la frappe de Zakaria Sanogo s'est écrasée sur la barre. Auparavant, les capitaines Youssef Oumarou (34e) et Issoufou Dayo (55e) s'étaient répondus sur penalty.

Le match nul 1-1 ramené du Maroc, où le Burkina "recevait" le Niger, ne change rien au programme des Etalons. Mardi, il faudra absolument battre l'invincible Algérie, une nouvelle fois facile contre Djibouti (4-0).

Grâce à Youcef Belaili, Yassine Benrahma, Sofiane Feghouli et Islam Slimani, les champions d'Afrique enchainent un 32e match sans défaite et aborderont sereinement cette finale sur la route du Qatar.

L'Egypte, quatrième barragiste

Les Pharaons égyptiens ont eux rejoint le Mali, le Maroc et le Sénégal en barrages. Menés 2-0 à Luanda, les hommes du Portugais Carlos Queiroz sont logiquement revenus à hauteur des Palancas Negras, déjà éliminées (2-2).

Hélder Costa et M'Bala Nzola ont scoré pour les locaux, Mohamed Elneny et Ahmed Tawfik répondant pour les Egyptiens.

Ce partage des points crucifie d'autres Panthères, celles du Gabon. Après une semaine agitée en coulisse, elles ont pourtant assuré l'essentiel à domicile contre la Libye grâce à un but de l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Maroc vers le grand chelem

Enfin, le Maroc a sublimé sa qualification en signant un joli 5/5. Cinquième victoire au Soudan, nette et sans bavure (3-0) grâce à un doublé de son attaquant maroco-camerounais Ryan Mmaee et un troisième but d'Imran Louza.

Triste match nul et vierge dans l'autre rencontre entre la Guinée et la Guinée Bissau.