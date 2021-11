Afrique du sud : réactions mitigées face au décès de F.W de Klerk

Au lendemain du décès de l’ancien président sud-africain Frederik Willem de Klerk, les réactions sont mitigéEs, tant son héritage est controversé.

Regretté par certains en tant qu’artisan de la paix et critiqué par d’autres en tant qu’un apologiste du régime de l'apartheid. En 1990, De Klerk a ordonné la libération de Mandela après 27 ans d'emprisonnement. Trois ans plus tard, ils partageaient le prix Nobel de la paix pour avoir négocié la transition entre le régime d'apartheid et la minorité blanche.

Les deux dirigeants se sont longtemps affrontés avant d’œuvrer ensemble, toutefois sa réputation s'est compliquée ces dernières années pour son refus de rendre des comptes sur les violences horribles qui ont établies l'apartheid.

"L'héritage de De Klerk est considérable", a déclaré la fondation Mandela dans un communiqué. "_C'est aussi un héritage inégal, ce dont les Sud-Africains sont appelés à tenir compte en ce momen_t" a t-elle ajouté.

"L'ancien président a occupé un espace historique mais difficile en Afrique du Sud"

"L'ancien président a occupé un espace historique mais difficile en Afrique du Sud", a déclaré le bureau de l'archevêque Desmond Tutu. Tutu, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa résistance à l'apartheid, a dirigé la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) chargée de révéler les horreurs du régime de la minorité blanche.

"Je suis attristé par la mort de FW de Klerk, un dirigeant qui a changé le cours de l'histoire en libérant Nelson Mandela et en travaillant à ses côtés pour mettre fin à l'apartheid et apporter la démocratie en Afrique du Sud", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué.

Julius Malema, leader du parti de gauche Economic Freedom Fighters, a tweeté : "Merci mon Dieu", suivi de cinq emojis dansants.

Lorsque Mandela a remporté les premières élections multiraciales en 1994, de Klerk a été son adjoint pendant trois ans. Si F.W de Klerk a été salué comme un artisan de la paix dans les années 1990, sa réputation s'est compliquée ces dernières années en raison de son refus de rendre des comptes complets sur les violences horribles qui ont étayé l'apartheid.

Frederik Willem de Klerk est décédé jeudi à l'âge de 85 ans après une bataille contre le cancer.

Une vidéo posthume de l'ancien président s'excusant a été diffusée quelques heures après sa mort. Il dit s’excuser sans réserve auprès des Sud-Africains pour la douleur et l'indignité que l'apartheid a fait subir aux personnes de couleur.