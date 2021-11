Afrique du Sud : des Zimbabwéens attaquent le gouvernement en justice

Près de 250 000 Zimbabwéens vivant en Afrique du Sud ont attaqué le gouvernement en justice pour des retards dans la déclaration et la délivrance de leur carte de résident permanent.

Ces milliers de ressortissants Zimbabwéens vivent dans le pays depuis plus de 10 ans. Les avocats représentant le groupe affirment que le retard menace non seulement les emplois mais aussi les moyens de subsistance.

Selon Simba Chitando, l'avocat représentant les Zimbabwéens, "les liens entre les deux nations sont très étroits, qu'il s'agisse de familles ou de citoyens zimbabwéens. Cette affaire met les familles à rude épreuve. La ZEP (Zone d'Echanges Préférentiels des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe)est limité à son détenteur. Vous avez une situation où un conjoint sud-africain est affecté par le fait que son mari ou sa femme est sur la ZEP et cela porte atteinte à leur relation".

Pour un des requérants dans cette affaire, le manque d'attention du ministère de l'Intérieur sud-africain engendre de nombreuses spéculations De plus, la non régularisation de leur statut ouvre la voie à leur exploitation

"Le gouvernement sud-africain a jugé bon d'offrir des cartes résidents permanents à d'autres ressortissants, tels que les Allemands et les Britanniques, mais pas à leurs voisins Zimbabwéens" Jerome Dimairo, directeur d'African Armity.

Pour ces milliers de Zimbabwéens, leur sort ne sera révélé qu'en décembre de cette année, lorsque les permis d'exemption du Zimbabwe auront expirer.