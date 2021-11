Afrique du Sud : libération conditionnelle pour Oscar Pistorius ?

Les autorités pénitentiaires sud-africaines ont lancé les premières étapes de procédure permettant d'envisager la libération conditionnelle du champion paralympique Oscar Pistorius, incarcéré pour le meurtre de sa petite amie.

L'athlète amputé sous les deux genoux, alors au sommet de sa gloire, avait tué la mannequin Reeva Steenkamp au petit matin de la Saint-Valentin en 2013 en tirant quatre fois à travers la porte des toilettes. Il a été condamné à 13 ans de prison pour ce meurtre qu'il a toujours nié, affirmant avoir été persuadé qu'un voleur s'était introduit dans sa maison ultra-sécurisée de Pretoria.

Depuis juillet, l'homme aujourd'hui âgé de 34 ans a purgé la moitié de sa peine, soit le minimum requis pour envisager une libération conditionnelle, selon l'avocate de la famille Steenkamp, Tania Koen. Ce qui "ne signifie pas qu'il a automatiquement le droit d'être libéré", a-t-elle souligné.

Entretiens préliminaires

Les services pénitentiaires ont prévu des entretiens préliminaires avec les parents de Reeva Steenkamp, comme le veut la procédure, qui ont été repoussés à une date qui reste à caler. Avant toute libération conditionnelle, ils sont tenus de dialoguer avec la victime ou sa famille, mais aussi avec le détenu.

"Ce dialogue doit avoir lieu avant que son dossier puisse être présenté à la commission de libération conditionnelle", a affirmé le porte-parole des prisons, Singabakho Nxumalo. "C'est un processus assez sensible", a-t-il souligné.

Oscar Pistorius, 34 ans, pourrait être transporté de son lieu d'incarcération, le centre correctionnel d'Atteridgeville, dans la capitale Pretoria, à Gqerberha (anciennement Port Elizabeth), la ville natale des Steenkamp, pour la rencontre entre les victimes et les délinquants, Barry Steenkamp ne pouvant se déplacer en raison de son état de santé.

Ce fut une "énorme surprise" pour les Steenkamps lorsque des responsables des services correctionnels les ont contactés le mois dernier, pensant qu'il ne serait admissible à la libération conditionnelle qu'en 2023. "(Cela) ouvre beaucoup de blessures, ou arrache les pansements qu'ils avaient mis sur ces blessures", a déclaré Tania Koen.

Date d'éligibilité

La confusion quant à cette date d'éligibilité découle de son long procès pour meurtre et des deux appels subséquents interjetés par les procureurs. Oscar Pistorius a été jugé en 2014 et son affaire n'a été finalisée qu'en 2018. Le multiple champion paralympique avait d'abord été reconnu coupable d'homicide pour avoir tiré sur Reeva Steenkamp avec son pistolet 9 mm. Il avait affirmé lors de son procès qu'il s'agissait d'un accident tragique et qu'il l'avait prise pour un dangereux intrus.

Les procureurs ont fait appel de la décision d'homicide involontaire et ont obtenu une condamnation pour meurtre. Oscar Pistorius a été condamné à six ans de prison pour meurtre, mais les procureurs ont de nouveau fait appel de ce qu'ils ont appelé une peine scandaleusement légère pour un meurtre. La Cour suprême d'appel avait alors plus que doublé sa peine en 2017.