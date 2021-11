COP26 : les jeunes militants demandent plus d'actions

De jeunes militants pour le climat se sont entretenus avec le secrétaire général des Nations Unies pendant la 3ème journée de la COP26.

Mardi à Glasgow, l'activiste ougandaise Vanessa Nakate ainsi que les militants kényans Eric Njuguna et Elizabeth Wathuti ont échangé avec Antonio Guterres.

L’activiste kényan Eric Njuguna, âgé de 19 ans, a réaffirmé la contribution "significative" des jeunes militants aux efforts de lutte contre le changement climatique.

" Nous avons parlé du financement du climat et il a exprimé sa déception quant à la situation actuelle, aux promesses qui ont été faites par rapport à ce que nous devons faire. Il a également parlé de l'atténuation des effets du changement climatique et a de nouveau exprimé sa déception quant aux engagements pris par les pays et à ce que nous devons faire." a déclaréEric Njuguna.

Discours lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet des dirigeants mondiaux #COP26...

Âgée de 26 ans, Elizabeth Wathuti a exhorté les leaders à reconnaître les "injustices" de l'urgence climatique.

Pour elle, les jeunes s’engagent face à l’urgence de la crise, pendant que les dirigeants multiplient les annonces sans agir sur le court terme :" Il ne s'agit pas seulement d'aller là-bas et de nous dire que la crise climatique se produit, qu'elle a un impact sur les gens oui, merci de reconnaître qu'elle affecte les gens mais avez-vous fait en sorte de vous assurer que les personnes les plus touchées ont une plus grande part, qu'elles ont une capacité d'adaptation, qu'elles ont une sorte de part de même niveau que tout le monde pour être en mesure de faire face à la crise, mais ce n'est pas le cas, ce n'est toujours pas reconnu."

"J'ai été touché par la passion et la perspicacité des jeunes militants [...] Lors de cette conférence sur le climat #COP26, nous avons besoin d'une #ActionClimatique concrète et non de promesses vides.

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a assuré aux jeunes militants qu’il continuerait à faire pression pour que les dirigeants mondiaux respectent leurs engagements en matière de financement du climat et d'émissions de carbone.