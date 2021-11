COP26 : Félix Tshisekedi promet de lutter contre la déforestation

A la tribune de la conférence sur le climat à Glasgow mardi, Félix Tshisekedi a pris l’engagement de lutter contre la déforestation du bassin du Congo, considéré comme le deuxième poumon écologique du monde après l’Amazonie. Son pays, la République démocratique du Congo (RDC), détenant plus de 60 % des 240 millions d’hectares de cet espace forestier.

‘’ En ma qualité de président en exercice de l'Union Africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique.’’, a déclaré le président congolais. Et de poursuivre ‘’ Fidèle à l'ambition plan de relance verte, la République Démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes : accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21 % de réduction d'émissions de gaz en effet de serre à l'horizon 2030."

Félix Tshisekedi a présenté la RDC comme '' pays solution'' à la crise climatique mondiale. Et promet "la réorientation envisagée des productions agro-industrielle vers des zones savanicoles, c’est-à-dire hors des zones forestières et de tourbières, cristallise la volonté de mon pays à conserver les forêts des communautés autochtones."

A Glasgow, des dirigeants de plus de 100 pays représentant de 85 % des forêts du monde ont pris l’engagement de lutter contre la déforestation. Plus de 19 milliards de dollars américains de fonds publics et privés ont été promis pour soutenir cette initiative.