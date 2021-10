France : la diaspora soudanaise mobilisée contre le coup d'état

Les protestations continuent au Soudan contre le coup d'état mené lundi par le général Abdel Fattah al-Burhane. Samedi, des dizaines de milliers de Soudanais étaient dans les rues de la capitale, mais aussi d'autres villes pour exprimer leur mécontentement, malgré la répression.

À Paris, en France, plusieurs centaines de personnes de la diaspora soudanaise, se sont réunies pour apporter leur soutien et dénoncer le coup d'état militaire ainsi que la répression meurtrière qui sévit depuis le début de la semaine.

"Tous les Soudanais au Soudan, tout le peuple est sorti et a dit 'non, nous ne pouvons pas accepter le coup d'État. Assez, c'est assez'", explique Gaffar Mohammud Saeneen, membre du groupe des activistes soudanais en France. "Le peuple est fatigué. Les militaires n'ont apporté que la misère et les guerres et maintenant, il faut arrêter."

"Le conseil militaire est l'Ancien Régime déguisé", continue Iman Abdullah-Birer, diététicienne présente au rassemblement parisien. "Tout ce que nous demandons maintenant, c'est que le conseil militaire soit renversé, nous voulons que le pouvoir soit entre les mains des civils, nous voulons aussi un gouvernement élu, c'est tout ce que nous demandons."

Avec la manifestation de samedi, le nouveau bilan est de 12 personnes tuées et des centaines blessées depuis le début de la révolte. L'ONU et les Etats-Unis avaient mis en garde l'armée contre l'usage de la violence, la manifestation de samedi permettant de voir quelles étaient les réelles intentions des militaires.