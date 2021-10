Covid-19 : des rubans en hommage aux victimes sud-africaines

Des rubans en hommages aux victimes du coronavirus. Devant l'église presbytérienne de Saint-James, à Johannesburg, des habitants ont décidé d'attacher des rubans en hommage aux victimes Sud-Africaines du Covid-19.

Le pays possède le bilan le plus élevé du continent, avec plus de 89 000 victimes. Un ruban bleu représente dix victimes, et un blanc, une seule.

"Nous rendons hommage à toutes les personnes qui sont mortes à cause du coronavirus", explique Rhudzani Makuya, le gardien de l'édifice. "On pense que c'est une bonne chose de faire ça, et quand les automobilistes s'arrêtent pour demander pourquoi on met des rubans, on leur dit que c'est pour rendre hommage à ceux qui ont été touchés par ce virus mondial."

La clôture de l'église n'étant pas assez grande, les organisateurs ont disposé des rubans des deux cotés de la balustrade pour rendre hommage à chacune des victimes décédées du coronavirus.

"Ma mère avait 63 ans, elle était en bonne santé, toujours capable de travailler, il n'y avait rien d'anormal chez elle", raconte Thoko Ramutlalani, une habitante de Soweto qui a perdu sa mère du Covid-19.

"C'était une femme forte, toujours heureuse et qui n'avait de problèmes avec personne. Nous savions tous qu'elle nous ramenait toujours quelque chose de bien du travail."

Afin de lutter contre le virus et d'augmenter le taux de vaccination du pays, des centres de vaccination seront mis aux abords de certains bureaux de vote lundi, pendant la tenue des élections municipales.