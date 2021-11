Covid-19 : la Guinée commence la vaccination des adolescents

La Guinée va vacciner les enfants âgés de 12 à 17 ans dans la capitale pour lutter contre la pandémie de Covid-19, selon le ministère de la Santé.

La Guinée a reçu des cargaisons de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna fin octobre et début novembre, a indiqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sans préciser le nombre de doses livrées ni leur provenance. C'est est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à annoncer des vaccinations pour cette tranche d'âge, alors que l'Afrique du Sud et le Maroc ont déjà commencé à vacciner les jeunes.

La Guinée a acheté des vaccins en Chine et en Russie, et a reçu plus de 194 000 doses du vaccin d'AstraZeneca dans le cadre du programme COVAX soutenu par les Nations unies. Le pays a administré plus de 2,2 millions de vaccins, soit environ 5,6 % de sa population. La Guinée a enregistré plus de 30 700 cas de Covid-19, dont 387 décès, selon l'Agence guinéenne de sécurité sanitaire.