Covid-19 : des Marocains manifestent contre le "passe sanitaire"

Des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes du Maroc pour protester contre le passe vaccinal obligatoire pour travailler et entrer dans les lieux publics.

Depuis le 21 octobre, les Marocains doivent fournir une preuve de vaccination pour pouvoir entrer sur leur lieu de travail, les employeurs ayant la "responsabilité juridique directe" d'appliquer la décision.Le laissez-passer est également nécessaire pour accéder aux services en intérieurs tels que les restaurants et les banques, ainsi que pour les voyages nationaux et internationaux.

Le Royaume chérifien de 36 millions d'habitants a le taux de vaccination le plus élevé d'Afrique, avec plus de 50 % de la population entièrement vaccinée. Au début du mois, le gouvernement a également commencé à administrer des injections de rappel. Les exigences soudaines et inhabituellement étendues en matière de vaccination ont suscité l'opposition et entraîné des foules importantes dans les centres de vaccination.

Libertés individuelles

Dans la capitaleRabat, des manifestants se sont rassemblés devant le Parlement et scandé des slogans contre la nouvelle règle, affirmant qu'elle allait à l'encontre des Droits de l'homme et des libertés individuelles. La police a formé une ligne pour empêcher les manifestants de pénétrer à l'intérieur du corps législatif.

Quelques manifestants ont affronté la police alors qu'ils étaient repoussés le long de l'avenue Mohammed V. Parmi les manifestants figurait Nabila Mounib, députée et secrétaire générale du Parti socialiste unifié (opposition). Elle a rejoint la manifestation après son interdiction d'accès au Parlement pour s'être présentée sans carnet de vaccination.

Des dizaines de manifestants sont également descendus dans les rues de Casablanca, la ville la plus peuplée du pays, ainsi que dans les hauts lieux touristiques de Marrakech et d'Agadir.