Soudan : l'importance stratégique des ports en mer Rouge

Le calme revient peu à peu dans le principal port du Soudan, après plusieurs semaines de blocus. Depuis plus d’un mois, il était en partie fermé par des centaines de manifestants issus de la tribu des Beja, qui réclamaient la démission du gouvernement. Aujourd’hui des chercheurs tentent d’expliquer cette situation qui a causé de nombreuses pénuries notamment alimentaires. Car cette lutte de pouvoir sur les rives soudanaises de la mer Rouge ne date pas d’aujourd’hui, en particulier sur l'île de Suakin, qui a une importance historique et stratégique.

"Suakin est considéré comme le premier port pour le Soudan, l'Afrique et le monde. Le port a été fondé en 1289 et maintenant, une entreprise turque et la Turquie soutiennent un projet de restauration des sites gouvernementaux qui a commencé avec la restauration du port et des mosquées", explique le chercheur soudanais Shingray Ahmed Shingray.

L’ile ne fait que 70 km², mais son emplacement en mer Rouge est stratégique car cette voie maritime est la deuxième plus importante au monde.

"Dans le passé, tout le commerce se faisait par les entrées principales de la mer Rouge. Depuis l'Antiquité, on peut dire que cette passerelle a relié une très grande partie du monde et elle a également relié les différentes régions du Soudan", explique le professeur Ahmed Abdelaziz, de l’université de Port Soudan.

Fin 2017, le Soudan a annoncé avoir concédé la gestion de l’ile de Suakin à la Turquie pour une durée de 99 ans. Ankara compte y installer une base militaire, une décision qui n’apaise pas les tensions avec ses voisins en mer Rouge.