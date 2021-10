Premier League : Sadio Mané rejoint Didier Drogba et Mo Salah

Liverpool a confirmé son excellente forme du moment samedi en étrillant Watford (5-0) en Premier League. L'Egyptien Mohamed Salah a survolé la rencontre avec un but d'anthologie. Un peu plus tôt, il avait offert au Sénégalais Sadio Mané son 100e but dans le championnat anglais.

Ils sont désormais trois Africains à avoir intégré le très select club des buteurs centenaires en Premier League. L'Ivoirien Didier Drogba avait été rejoint par Mo Salah il y a quelques semaines seulement. Ce samedi, le Pharaon a même rattrapé l'Eléphant en inscrivant son 104e but en EPL. Il aura eu besoin de 88 matches de moins (166 contre 254).

Sadio Mané a lui inscrit ses 100 buts en l'espace de 8 saisons (Southampton entre 2014 et 2016 puis Liverpool) et 257 rencontres.

Au contraire de Drogba et Salah, le natif de Sedhiou a toujours marqué dans le jeu, jamais sur penalty. Un exploit que seul deux hommes-buts avaient réussi : les Anglais Les Ferdinand et Emile Heskey.