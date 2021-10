La Covid-19 a aggravé la faim dans le monde, selon la FAO

La pandémie de coronavirus a rendu des millions de personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire dans le monde c'est le constat fait par la FAO à quelques jours de la Journée mondiale de l'alimentation.

Selon Qu Dongyu, la FAO doit redoubler d'efforts pour trouver des moyens d'aider le monde à produire suffisamment de nourriture, de lutter contre le changement climatique. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture révèle que la pandémie a porté le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde à 811 millions, soit une augmentation de 161 millions en un an. Les organisateurs appellent donc à la transformation des systèmes agroalimentaires dans le monde entier pour permettre de nourrir tout le monde.

Il y avait 1 personne sur 9 sur cette planète qui souffrait de malnutrition ou d'insécurité alimentaire. Mais à cause de la pandémie, la situation s'aggrave un peu plus. Le dernier rapport de la FAO, en collaboration avec d'autres collègues et partenaires, montre que l'année dernière, 811 millions de personnes ont souffert de la faim et de l'insécurité alimentaire, explique t-il.

La Journée mondiale de l’alimentation est commémorée chaque année le 16 octobre pour célébrer la création de la FAO en 1945. Des événements sont organisés dans plus de 150 pays à travers le monde avec de multiples partenaires et gouvernements.