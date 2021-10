Cameroun : des couveuses contre la mortalité néonatale

Au Cameroun, la mortalité néonatale est de l’ordre de 28 décès pour 1 000 naissances. Sont notamment touchés, les bébés nés prématurés.

A Bafoussam, dans la région de l’ouest du pays des ingénieurs ont mis au point des couveuses interactives qui permettent aux médecins mais aussi aux parents de surveiller à distance l’évolution des nouveaux nés, grâce au téléphone. Dans cette ville, ‘’ sur 10 décès de nourrissons, 6 sont des prématurés.’’, regrette Ernestine Bakou, infirmière à l'hôpital régional de Bafoussam.

Des infirmières qui semblent apprécier la découverte. "Cette couveuse a plusieurs avantages parce que, avec cela, on peut faire le monitoring à distance des bébés. C'est-à-dire, on peut contrôler les paramètres du bébé à distance et puis avec la prévention aussi des infections, avec les vas et viens dans la salle, comme la maman n'a pas aussi accès tout le temps à la salle, étant chez elle ou à l'extérieur, elle peut suivre son bébé, les mouvements de son bébé.", explique Annie Mefotué, infirmière au service pédiatrique de l'hôpital de Bafoussam.

Reste à régler le sempiternel problème d’énergie :

" Déjà elle fonctionne comme toutes les couveuses classiques c'est-à-dire qu'elle offre aux prématurés l'étanchéité acoustique, les conditions thermiques idéales pour son développement, tout cela par une régulation électrique. S'agissant d’un contexte particulier qui est le nôtre, on a tenu à ce que, en plus donc de ce contexte global, cette résilience particulière aux problèmes d'énergie, une interactivité pour permettre de le monitorer à distance et puis du fait de notre présence même, une maintenance de proximité.’’, a déclaré Serge Armel Njidjou, ingénieur de l’Agence à l’origine de cette innovation.

Mouvements, températures, battements du cœur, tous les signes vitaux des prématurés sont accessibles en permanence aux personnels de santé et aux parents.

L'Agence universitaire pour l'innovation, à l'origine de cette invention vient de signer un contrat avec le département de la santé afin de doter des hôpitaux camerounais de 1000 couveuses dans les quatre prochaines années.