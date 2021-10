Marathon : l'Éthiopien Tura et la Kényane Chepngetich sacrés à Chicago

Dimanche, au marathon de Chicago aux États-Unis, l’Éthiopien Seifu Tura s’est imposé en 2 h 6 minutes et 12 secondes devançant l’Américain Galen Rupp de 23 secondes et le Kenyan Eric Kiptanui de 39 secondes. Il s'adjuge son premier titre sur les routes de la World Major marathon. Une performance pour l'Éthiopien qui avait terminé huitième aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Chez les femmes, la Kényane Ruth Chepngetich a écrasé la concurrence en 2 heures et 22 minutes et 31 secondes. Elle a devancé les Américaines Emma Bates (+1’49’’) et Sara Hall (+4’51’’). La championne du monde de 2019 a été sacrée à Chicago pour la première fois de sa carrière. C’était d’ailleurs sa première victoire sur le sol américain. La Kenyane Ruth Chepngetich détient la quatrième meilleure performance de tous les temps des 42.196 km.