Zimbabwe : bars réouverts pour les vaccinés contre la Covid-19

Le Zimbabwe autorise la réouverture des bars pour la première fois depuis plus d'un an, mais seules les personnes entièrement vaccinées seront autorisées à prendre une lampée à l'intérieur des locaux.

Le Zimbabwe a fermé les pubs et les boîtes de nuit en mars 2020 dans le cadre de restrictions visant à ralentir la propagation de la Covid-19 et avait ignoré les appels des propriétaires à assouplir les restrictions afin de sauver leurs entreprises.

"C'est un énorme soulagement", déclare Faith Masiya, directrice du FC Lounge dans la ville de Mutare (est). "Être fermé pendant plus d'un an n'était pas une blague, cela a presque tué notre entreprise. Nous devions faire face à de nombreux frais généraux comme les salaires, les frais de licence commerciale, les factures d'eau et d'électricité."

La ministre de l'Information, Monica Mutsvangwa, a déclaré que cette réouverture était due à une "préoccupation", à savoir que "la fermeture continue de bars et de boîtes de nuit sous licence a non seulement causé une perte de revenus et du chômage, mais a également entraîné la prolifération de points de vente illégaux."

Pots-de-vin

Avant cette décision, la vente d'alcool était limitée aux supermarchés, aux petits magasins d'alcool au détail, aux restaurants et aux hôtels servant des clients. Les pubs et les boîtes de nuit devront toujours fermer à 19 h, l'heure à laquelle tous les commerces non essentiels doivent fermer en vertu des restrictions existantes.

Pour les fêtards, c'est toujours mieux qu'avant, lorsqu'ils devaient jouer à cache-cache avec la police en buvant dans des tavernes illégales ou des espaces ouverts transformés en lieux de consommation. Pour rester à flot, de nombreux points de vente vendaient subrepticement de l'alcool à leurs clients par de petites fenêtres et versaient souvent des pots-de-vin à la police pour qu'elle détourne le regard.

Certificats de vaccination

Le Zimbabwe est l'un des rares pays africains à utiliser les certificats de vaccination pour pousser une population hésitante à se faire vacciner. Seules les personnes entièrement vaccinées sont autorisées à se rendre dans les lieux de culte et les restaurants.

Le gouvernement a également ordonné à tous ses employés de se faire vacciner sous peine de perdre leur salaire. Les employeurs du secteur privé demandent également à leurs employés de se faire vacciner sous peine de perdre leur emploi.

Selon les chiffres du gouvernement, le Zimbabwe avait enregistré 131 335 infections, dont 4 629 décès, au 5 octobre. Plus de 15 % des 15 millions de Zimbabwéens sont entièrement vaccinés, ce qui est bien supérieur au taux africain global de 4 %, mais loin de l'objectif de 60 % fixé par le gouvernement.

Pénurie de vaccins

Après une pénurie de vaccins, le Zimbabwe a reçu plus de trois millions de doses de vaccins chinois, mais le nombre de personnes se faisant vacciner a diminué depuis la fin du mois d'août, alors que la troisième vague dévastatrice montrait des signes de recul et que la complaisance s'installait.

Selon les chiffres officiels, les autorités ont administré un peu plus de 190 000 vaccins la semaine dernière, alors que le chiffre record d'environ 500 000 a été atteint au cours de la troisième semaine d'août.