Le Zimbabwe veut la levée des sanctions économiques

Ce lundi 25 octobre, en signe de soutien, les pays membres de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) ont organisé « la journée de lutte pour la levée des sanctions unilatérales contre le Zimbabwe ».

Depuis février 2002, le payse est sous le coup de sanctions financières par les Etats Unis et l'Union européenne. Ces sanctions avaient été à l’origine imposées contre l’ancien président Robert Mugabe et ses proches, leur interdisant de se rendre aux États-Unis. D’autres mesures ont bloqué l’accès du Zimbabwe aux prêts des institutions financières internationales. Et malgré la chute en 2017 de Robert Mugabe, ces sanctions économiques sont toujours en vigueur. Son successeur Emmerson Mnangagwa fait d’ailleurs partie des hommes politiques visées par ces sanctions. Il ne peut pas se rendre aux Etats Unis ou en Europe, et ses avoirs à l'étranger ont été gelés.

Mais pour gouvernement zimbabwéen, l'impact des sanctions se fait sentir dans l'ensemble de l'économie. En particulier en cette période de crise sanitaire qui a fait replonger l'économie dans la récession.