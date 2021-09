Amadou Haïdara et Leipzig lancent leur saison

L'international malien du RB Leipzig Amadou Haidara a de nouveau marqué ce samedi en Bundesliga et parachevé le large succès des siens face à Berlin (6-0). Derrière l'intouchable Bayern, la Bundesliga est plus que jamais ouverte.

Privé de sa star Erling Haaland, le Borussia Dortmund s'est ainsi fait surprendre par un autre Borussia, celui de Mönchengladbach.

Le seul but de la rencontre est inscrit par le milieu suisse aux origines congolo-sud soudanaise Denis Zakaria.

Le Borussia avait choisi de titulariser Youssouf Moukoko pour la deuxième fois de la saison mais le natif de Yaoundé n'a toujours pas trouvé le chemin des filets.

De son côté, le RB Leipzig redresse la tête, lui qui restait sur deux défaites et un nul. Christopher Nkunku et ses partenaires ont atomisé le Hertha Berlin 6-0. L'international Espoirs français était dans tous les bons coups. C'est lui qui ouvre le score en profitant d'un écran de Youssouf Poulsen avant de rendre la pareille au danois quelques minutes plus tard.

Un autre binational franco-congolais y est ensuite allé de son but, Nordi Mukiele, avant que Nkunku, encore lui, enfonce le clou en seconde période d un coup-franc imparable.

Enfin, c'est donc Amadou Haïdara qui conclut le festival offensif de son équipe. L'ancien Académicien JMG inscrit son deuxième but de la saison, le deuxième consécutif après celui inscrit le week-end dernier contre Cologne.