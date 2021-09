Football : Bouna Sarr rejoint l'équipe nationale du Sénégal

Le latéral droit du Bayern Munich Bouna Sarr, jouera avec les Lions de la Téranga pour la double confrontation face à la Namibie, les 6 et 10 octobre, dans les éliminatoires du Mondial 2022.

Le joueur de 29 ans qui espérait rejoindre l'équipe de France, va rejoindre l'équipe nationale du Sénégal, Bouna Sarr portera les couleurs du pays de son père. Malgré plusieurs sollicitations de la Guinée, pays d'origine de sa mère, Sarr a choisi de ne pas démarrer sa carrière internationale avec les Syli National.

Le mondial 2022 approche et Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe sénégalaise compte bien collecter les meilleurs et accroître les chances des Lions d'avancer le plus loin dans la compétition.

La nouvelle circulait déjà sur les réseaux sociaux avant de fuiter sur la page Instagram de son coéquipier au Bayern Munich, Bavière Lucas. Le site Foot Mercato a confirmé le choix de sélection de l’ancien Marseillais.

Le Sénégal par défaut ?

Accusé sur les réseaux sociaux d'avoir choisi le Sénégal à défaut, son agent a précisé lors d'un entretien avec l'Observateur "Bouna n’a jamais fermé la porte au Sénégal.”

"La Coupe du monde, c’est en décembre de l’année prochaine (2022). Il aurait pu attendre et postuler pour l’Équipe de France, mais il a fait un choix” a assuré son agent.