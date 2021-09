Afrique du Sud : Journée mondiale du nettoyage dans un quartier de Johannesburg

En Afrique du Sud, la journée mondiale du nettoyage était l'occasion pour les habitants du quartier Alexandra à Johannesburg de débarrasser la rivière Jukskei des ordures qui l'encombre.

Chaque 18 septembre, la planète honore ce rendez-vous, avec pour objectif préserver l'environnement, ici, dans cette ville sud-africaine, les bénévoles ont choisi de lutter contre les conséquences de la pollution des eaux. _J'ai pensé que ce serait une excellente chose pour moi de prendre part à cette initiative, car elle est bénéfique pour l'environnement et aussi pour les gens autour de l'endroit, explique une volontaire. _

Bien que le niveau d'insalubrité soit très élevé dans cette rivière, les organisateurs de cette journée du nettoyage dans ce township, croient que les efforts permettront aux riverains de revenir se baigner dans ses eaux.

_L'eau qui se trouve dans le Juk--skei est celle que nous buvons. Donc nous devions nettoyer la rivière, nous devons faire en sorte que la rivière soit propre. Peu importe que nous n'ayons pas nettoyé tout le Juk--skei, mais là où nous l'avons fait, c'est déjà bon nous devons nous assurer d'une continuité du nettoyage de la rivière, il faut que cela continue, souligne Junky Matlata, un membre de la communauté. _

Cette année, la Journée mondiale du nettoyage a été célébrée dans 180 pays, selon les partisans de l'événement. Bianca Wannenburg, l'organisatrice en Afrique du Sud, s'est félicitée de l'engouement autour de cette journée de nettoyage.

C'est la communauté la plus proche de la rivière qui, à mon avis, est la plus touchée, et nous espérons qu'à l'avenir, elle se mobilisera et verra l'importance de la rivière. Vous savez, un jour, nous voulons avoir des rivières propres dans lesquelles vous pourrez à nouveau nager. Vous pourrez à nouveau les boire. Et nous voulons montrer aux communautés qu'il est possible de le faire.

Pour atteindre leurs objectifs, et débarrasser la rivière Jukskei de l'ensemble de ses déchets plusieurs journées de ramassage seront nécessaires et en plus une sensibilisation à la protection des eaux, pourraient redonner une nouvelle image au township.