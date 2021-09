"Frères de sang", l'histoire d'amitié entre Malcolm X et Mohamed Ali

Un nouveau documentaire explore et approfondit la nature de la relation entre le légendaire militant des droits civiques Malcolm X et le champion de boxe Mohamed Ali.

Intitulé "Frères de Sang : Malcolm X & Mohamed Ali", ce film parvient à l'aide des témoignages des filles des deux icônes, ainsi que grâce aux nombreuses images de Mohamed Ali lorsqu'il s'adressait aux médias, à redessiner les traits d'une relation amicale devenue fraternelle.

"Un vrai leader ne se tient pas seulement devant le peuple, mais avec le peuple." Blood Brothers : Malcolm X & Muhammad Ali

"C'est une belle histoire sur cette merveilleuse fraternité et deux belles âmes qui se sont connectées pendant ce moment particulier dans le temps. Je viens de lire quelque chose où mon père disait que Mohamed Ali avait une si merveilleuse, vous savez, qu'il avait une si grande intégrité, qu'il représentait tant de choses pour les autres." s'est confiée Ilyasah Shabazz, fille de Malcolm X.

Malcolm X, l'une des personnalités américaines les plus connues de l'époque et Mohamed Ali qui deviendra le premier boxeur à remporter le championnat du monde des poids lourds à trois reprises, ont développé une relation étroite au fil des années.

Maryum Ali, fille de Mohamed Ali, espère aussi que le documentaire incitera les gens à s'impliquer dans leur communauté, en particulier les Noirs. Elle parle notamment des athlètes qui ont fait référence à Mohamed Ali au plus fort du mouvement pour la justice sociale : "Avec les meurtres d'hommes et de femmes noirs non armés, le silence a été brisé. Avant cela, je pense que mon père était un exemple pour des organisations telles que la NFL, qui disait qu'il ne devait plus y avoir de Mohamed Ali. Et même à l'université, je me souviens d'un athlète qui disait que son entraîneur lui disait, 'Ne va pas là-bas pour être un Malcolm X ou un Mohamed Ali. Fais juste ton travail."

Mohamed Ali, né Cassius Clay, a changé son nom après s'être converti à l'islam en 1964. Malcolm X, figure emblématique du mouvement pour les droits civiques et lui développèrent une véritable relation comme celle d’un professeur et son élève, le premier encadrait et conseillait le boxeur.

Lorsque Malcom X décide de quitter la Nation de l'Islam suite à une controverse avec le fondateur de la Nation, leur amitié pris fin.