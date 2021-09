Stars et tenues extravagantes pour le retour du MET Gala

Pluie d’étoiles pour l’édition 2021 du gala du Metropolitan Museum of Art (MET) de New-York. Un retour en fanfare avec la tenue tout en noir de Kim Kardashian, qui a sidéré la foule de stars présentes à cet incontournable rendez-vous du gotha de la mode.

Quelque 400 acteurs, comédiennes, musiciens, mannequins, sportives ou stars des réseaux sociaux dans des tenues toujours plus extravagantes se sont pressés lundi soir au gala du MET après deux ans et demi d'absence en raison de la pandémie.

Quasiment personne n'était masqué mais pour se pavaner sur le tapis couleur crème, se montrer à l'une des soirées les plus courues de la planète, il fallait quand même être vacciné ou présenter un test négatif. L’occasion pour certaines célébrités de porter des tenues à connotations politiques et de revenir sur les événements de l'année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19.

"Ce fut une année incroyable avec la pandémie. Mais ce fut aussi l’occasion d’une prise de conscience raciale. Lorsque j'ai envisagé de participer à ce projet, je me suis demandé ce que je voulais dire avec ces vêtements. Parce que c'est de l'art et de l'expression. Je porte des vêtements Prada avec une interprétation de l'indépendance américaine, sur le thème de l'excellence noire. Je voulais vraiment parler de survie, de la joie, de l'énergie et de tout ce qui se trouve entre les deux, en ce qui concerne les Noirs", déclare la réalisatrice Ava DuVernay.

Alexandria Ocasio-Cortez, figure de l'aile gauche du Parti démocrate, affichait "Taxez les Riches", un slogan très "lutte des classes" au milieu des fortunes de Manhattan. "Ce que nous voulions faire, c'est apporter cette représentation ici dans une institution comme le Metropolitan Museum, le Met. C'est la première fois qu'Aurora James vient au Met avec un de ses dessins, une migrante, une femme qui travaille, issue d'une famille de travailleurs."

Le gala du MET marque aussi l'ouverture de l'exposition annuelle du Costume Institute. Le musée de New York a choisi, cette année, d'organiser une exposition en deux volets. La première partie intitulée En Amérique : un lexique de la mode, célébrant les 75 ans de l’institut, sera visible jusqu’en septembre 2022. Le second volet En Amérique : une anthologie de la mode, débutera quant à lui en mai 2022.