Le Met Gala 2024 sous le thème de la nature et des tenues florales

Ce lundi 6 mai a eu lieu la plus grande soirée de la mode connue sous le nom de Met Gala à New York.

De nombreuses célébrités comme Serena Williams, les basketteurs Angel Reese, Dwyane Wade et Ben Simmons, ainsi que la chanteuse sud-africaine Tyla ont foulé le tapis rouge pour l'ouverture de la grande exposition du Costume Institute. Chacune d’elles a pris le soin de sortir sa meilleure tenue sous le thème "Les Jardins du temps".

Le code vestimentaire officiel de cette année est inspiré d'une histoire de JG Ballard sur un homme qui remonte le temps en cueillant chaque fleur de son jardin jusqu'à ce qu'il soit stérile, ce qui a inspiré une foule de looks floraux et botaniques.

Coprésidés par l'actrice Zendaya, la chanteuse Jennifer Lopez, l'acteur australien Chris Hemsworth et le chanteur latino Bad Bunny, cette édition accompagnera, cette année, l’exposition intitulée "Les Belles au bois dormant - réveiller la mode".

Lancé en 1948, le Met Gala se tient le premier lundi du mois de mai et célèbre l'ouverture de l'exposition de printemps du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art de New York. Le gala qui collecte des fonds au profit de l'institut a permis de lever 223,5 millions de dollars, depuis 1995.