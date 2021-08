Romeo Lukaku déjà sous pression à Chelsea ?

Romeo Lukaku de retour à Chelsea. Mercredi, l’attaquant a annoncé qu’il porterait le maillot numéro 9, laissé vacant par Tammy Abraham transféré à la Roma. L’international Belge d’origine congolaise ne boude pas son plaisir.

" C'est bien d'être de retour. Je n'ai pas l'impression que c'est nouveau parce que je connaissais déjà beaucoup de joueurs avant. Donc j'ai déjà une relation avec la plupart des joueurs. C'est à nous de nous préparer en tant qu'équipe afin de continuer à gagner à l'avenir.", a souligné l’attaquant.

A 28 ans, c’est un joueur davantage épanoui sur le double plan sportif et humain qui revient dans la capitale anglaise.

" La maturité a été importante. Je pense que j'ai appris beaucoup plus sur moi-même, en fixant des normes plus élevées pour moi en tant que joueur. Je pense que je suis devenu plus complet, je pense, parce que le jeu en Italie est beaucoup plus différent. Il est beaucoup plus lié aux espaces, il est beaucoup plus technique et tactique, ce qui m'a beaucoup aidé.", a-t-il souligné.

Son transfert de l’Inter Milan à Chelsea a coûté 135 millions de dollars.