La Turquie appelle à la résolution pacifique de la crise au Tigré

Recep Tayyip Erdogan a appelé mercredi à la résolution pacifique de la crise dans qui oppose les forces gouvernementales aux rebelles du TPLF depuis maintenant 9 mois dans cette région éthiopienne. Le président turc a lancé cet appel à la faveur d’une visite du Premier ministre éthiopien à Ankara.

"L'Éthiopie traverse une période sensible. Nous avons discuté des développements et de la dernière situation dans la région du Tigré. La paix, la tranquillité et l'intégrité de l'Éthiopie, qui a une position et une importance stratégiques en Afrique, sont importantes pour nous. Nous attachons une grande importance à la résolution des problèmes existants dans le cadre de la tempérance et de la préservation de la paix et de la stabilité dans la région.", a déclaré le président turc.

C’est dans ce contexte que le porte-parole des nations unies a qualifié mercredi d’’ imprévisible et volatile’’ la situation au Tigré. Crise qui a déjà fait de milliers de morts et coupé de millions de personnes du Monde. Des populations menacées par la faim.

Recep Tayyip Erdogan et Abiy Ahmed ont également supervisé la signature d'accords militaires, dont un accord de coopération financière militaire. Dans cette optique, Ankara propose aussi ses bons offices dans la résolution du conflit entre Khartoum et Addis-Abeba au sujet.