Après six ans d'interdiction, les premiers vols au départ de Moscou ont atterri en Egypte

La Russie a repris lundi ses vols vers les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge, mettant fin à une interdiction qui avait duré près de six ans après l'attentat à la bombe contre un avion de ligne russe qui a tué les 224 personnes à bord.

La branche locale du groupe État islamique a déclaré avoir abattu l'avion au-dessus du Sinaï en octobre 2015, peu après son décollage de la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge. À l'époque, les responsables russes avaient insisté sur le fait que les procédures de sécurité dans les aéroports égyptiens étaient insuffisantes.

Tôt le lundi matin, le vol MS724 d'EgyptAir a décollé de Moscou avec 300 touristes. Quelques heures plus tard, l'Airbus A300-330 a atterri à Hurghada, une destination populaire de la mer Rouge, a déclaré la compagnie nationale égyptienne dans un communiqué.

L'avion russe a été accueilli par une cérémonie de "salve d'eau" au moment de l'atterrissage et les touristes russes, dont la plupart portaient des masques, ont été accueillis avec des fleurs et des ballons à leur débarquement.

Le communiqué indique qu'EgyptAir assurera sept vols au départ de la capitale russe vers Hurghada et Sham el-Sheikh, à l'extrémité de la péninsule du Sinaï. Le premier vol d'EgyptAir de Moscou à Sharm el-Sheikh est prévu pour mardi, précise le communiqué.

L'envoyé de l'Égypte en Russie, Ihab Nasr, a déclaré dimanche à une chaîne de télévision locale qu'il y aurait 20 vols directs entre Moscou et les deux stations balnéaires de la mer Rouge chaque semaine, et que les responsables égyptiens et russes discutaient de vols supplémentaires.

Huit compagnies aériennes pour un début

L'agence nationale russe de l'aviation, Rosaviatsiya, a autorisé huit compagnies aériennes russes à exploiter des vols vers Hurghada et Sharm el-Sheikh à partir de 43 villes russes. Toutefois, la liste ne comprend pas Saint-Pétersbourg, la destination de l'avion de ligne russe abattu au-dessus du Sinaï.

Pour l'instant, Rossiya, filiale de la compagnie nationale russe Aeroflot, semble être la seule compagnie aérienne russe à proposer des vols réguliers vers les deux stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge au départ de l'aéroport de Moscou Sheremetyevo. Son vol FV5361 a atterri à Hurghada lundi en début d'après-midi avec plus de 500 touristes russes à bord. Environ deux heures plus tard, le vol FV5633 de Rossiya a atterri à Sharm el-Sheikh, avec plus de 500 touristes à bord.

D'autres compagnies aériennes russes autorisées à exploiter des vols de Moscou à Hurghada et Sharm El Sheikh - telles que Pobeda, la filiale à bas prix d'Aeroflot, et S7 Airlines, le plus grand transporteur privé de Russie - n'ont aucun vol prévu pour les jours à venir, selon leurs sites web.

Ce développement intervient un mois après que le président russe Vladimir Poutine a annulé son ordre de suspension des vols après la catastrophe de 2015.

Les vols entre Moscou et Le Caire ont repris en avril 2018 après que les responsables égyptiens ont renforcé la sécurité à l'aéroport international du Caire, mais les discussions sur le rétablissement des liaisons aériennes directes vers les stations de la mer Rouge avaient traîné en longueur. En 2016, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a finalement déclaré que la chute de l'avion de ligne russe était une "attaque terroriste."

L'ambassadeur de Russie en Égypte, Georgy Borisenko, a déclaré que la décision de reprendre les vols n'était pas facile à prendre pour Moscou.

"Toutefois, nous avons constaté que, ces dernières années, les aéroports et les stations balnéaires d'Égypte ont considérablement renforcé les mesures de sécurité. Par conséquent, nous espérons que les touristes russes, qui se souviennent bien de la traditionnelle hospitalité égyptienne et qui regrettent beaucoup la mer Rouge, auront un séjour sûr et confortable", a déclaré M. Borisenko, cité par l'agence de presse nationale RIA Novosti.

La Grande-Bretagne, autre source importante de visiteurs en Égypte qui avait également suspendu ses vols vers Charm el-Cheikh à la suite de l'attentat, a levé ses restrictions en octobre 2019.

L'attentat de 2015 a porté un coup sérieux à l'industrie touristique vitale de l'Égypte, qui a également été touchée par les troubles consécutifs à son soulèvement du printemps arabe de 2011. Les autorités égyptiennes ont depuis dépensé des millions de dollars pour renforcer la sécurité dans les aéroports du pays, dans l'espoir de faire changer d'avis Moscou.

La reprise des vols sera essentielle pour le secteur du tourisme égyptien, qui a subi un nouveau coup dur avec la pandémie de coronavirus l'année dernière. Les autorités ont assoupli les restrictions dans les villes de la mer Rouge, afin d'attirer les visiteurs étrangers. Mais elles ont rendu obligatoire la vaccination des travailleurs du secteur touristique dans les stations de la mer Rouge, bien que la campagne de vaccination ait été lente ailleurs en Égypte. Tous les visiteurs étrangers doivent cependant présenter un test PCR négatif et porter des masques.

Avant l'interdiction, les Russes étaient les premiers visiteurs en Égypte, avec environ 3 millions de touristes en 2014.